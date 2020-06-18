РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. На площади Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина подмосковной Балашихи 19 июня стартует ягодный фестиваль, гостей ждет угощение окрошкой и ягодными пирогами, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Ягодный фестиваль проведут с 19 по 21 июня на площади Ледового дворца «Арена «Балашиха» имени Ю.Е. Ляпкина. Площадка будет работать с 10:00 до 19:00. Там будет представлен широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции, большой выбор ягод и фруктов. Всех гостей угостят окрошкой и ягодными пирогами», - говорится в сообщении.

В Подмосковье продолжает действовать масочный режим, поэтому на фестивале можно находиться только в защитной маске, также рекомендуется надевать одноразовые перчатки.