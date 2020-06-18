РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Поисковики отряда «Лиза Алерт» разыскивают пропавшего в Подольске два дня назад 18-летнего Ахлидина Якубова, сообщается на странице поискового отряда «Инфорг Лизаалерт» в соцсети Facebook.

«Пропал Ахлидин Якубов 2002 года рождения из Подольска. С 16 июня его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост парня 175 сантиметров, он плотного телосложения, волосы темные, глаза карие. Был одет в черную футболку, черные спортивные брюки, серые кроссовки. С собой взял рюкзак.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.