РИАМО – 18 июн. Хоры 17 транспортных вузов исполнят Гимн России на едином онлайн-выпускном, который пройдет 10 июля на YouTube-канале Минтранса РФ, говорится в сообщении пресс-службы Российского университета транспорта.

Мероприятие продлится с 10:00 до 12:00. С приветственным словом к выпускникам обратится министр транспорта РФ Евгений Дитрих и руководители транспортного комплекса России.

«Выпускники Российского университета транспорта 2020 года получат нагрудные знаки об окончании вуза. Серебряным знаком МИИТа наградят 13 выпускников 2020 года, добившихся за годы обучения выдающихся успехов в учебе, научно-исследовательской и общественной работе в совокупности. Планируемый выпуск этого года составляет 5246 человек», - сказал ректор Российского университета транспорта Александр Климов.

В мероприятии также примут участие ректоры, выпускники и представители профессорско-преподавательского состава 17 транспортных вузов России, среди которых Сибирский государственный университет водного транспорта, Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Бугаева, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и другие.

Во время прямых включений состоится вручение дипломов и знаков отличия за выдающиеся успехи в освоении транспортных специальностей. Завершится мероприятие праздничным концертом.