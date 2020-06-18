РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. Жители подмосковных Котельников могут сообщать обо всех городских проблемах в муниципальный Центр управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Каждый рабочий день глава Котельников Сергей Жигалкин теперь начинает с аналитики обращений в муниципальном ЦУРе. Он просматривает их лично.

«Если у вас есть информация о каких-либо городских проблемах - сообщите в ЦУР по телефону: 8(916)990-15-35, либо в соцсетях», - говорится в сообщении.

В ЦУРе отображаются обращения и проблемы любого масштаба - начиная от перегоревшей в подъезде лампы, заканчивая серьеезной аварией на подстанции.

«Сегодня утром провел в ЦУРе совещание с начальниками отделов и управлений администрации. Указал на необходимость оперативного реагирования на обращения, причем это должны быть полные и развернутые ответы, а не отписки», - отметил Жигалкин.