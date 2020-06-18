РИАМО – 18 июн. Специалисты Роскачества намерены провести проверку импортного вина, а затем внести его в программу «Винный гид России», сообщает Федеральное агентство новостей.

Роскачество завершило крупное экспертное исследование отечественного вина. Однако сейчас вина российского производства занимают небольшую долю рынка. Теперь Роскачество намерено провести полное исследование, отражающее реальную картину на винной полке отечественного магазина.

«Работы над «Винным гидом России» начнутся в июле. Производителям, чья продукция получила низкие оценки в предыдущем исследовании, уделят особое внимание в ходе аудита и закупочной программы 2020 года»,- говорится в сообщении.

Специалисты заверили, что проследят за российскими производителями и выяснят, учли ли они рекомендации в части улучшения вкуса и аромата вин.