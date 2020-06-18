РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Юные жители подмосковных Люберец могут поучаствовать в посвященном Дню памяти и скорби конкурсе «Мы помним!», который организовал Рособрнадзор, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 22 июня по 6 июля люберчане могут принять участие в конкурсе «Мы помним!», организатором которого выступает Рособрнадзор. Конкурс посвящен Дню памяти и скорби», - говорится в сообщении.

Для участия нужно написать стихотворение о Великой Отечественной войне и опубликовать его в своем Instagram-аккаунте. Для этого нужно записать видео - допускается публикация только текста стихотворения. После этого нужно поставить хештеги: #япомнюягоржусь, #деньпамяти, #22июня, #конкурс. Затем необходимо прислать ссылку на опубликованный̆ рассказ или видео на почту: konkurs.ron2020@gmail.com.

Участниками конкурса могут стать учащиеся, которые проживают в любом из регионов РФ или на территориях посольств РФ в других странах, учатся в российских общеобразовательных организациях, имеют открытый аккаунт в Instagram и подписаны там на аккаунт Рособрнадзора: @rosobrnadzor.

Прием заявок начнется 22 июня с 9:00 по московскому времени и продолжится до 6 июля 21:00. Победители получат три сертификата по тысяче рублей от книжного интернет-магазина «Лабиринт».