РИАМО - 18 июн. В филиалы «Мострансавто» передали более 660 новых автобусов, губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил оснащение новой техники и поблагодарил водителей за самоотверженную работу во время пандемии, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«Благодарю вас за работу, за участие в том числе в мероприятиях, связанных эпидемией. Знаю, что очень много водителей согласились работать на скорой помощи, когда это было необходимо. Пожалуйста, обращайте внимание жителей на ношение масок в автобусах. Заботьтесь о жителях. Лучше подсказать лишний раз. Понятно, что кого-то это нервирует, но лучше на воду подуть, чем потом чихать и кашлять», - сказал Воробьев.

Новые автобусы разработаны с учетом мнения жителей и изготовлены специально по заказу правительства Подмосковья на Ликинском автобусном заводе.

Новые автобусы будут работать на маршрутах предприятия в 17 муниципалитетах Подмосковья в двух комплектациях — это будут пригородные модификации ЛиАЗ-529265-03 и учебные автобусы с кабиной для стажировки водителей. Их выпустят в приоритете на маршрутах с большим пассажиропотоком.

«Есть возможность посадки людей на инвалидных колясках. У автобуса имеется откидная аппарель. Хотел бы поблагодарить губернатора за новые транспортные средства, это важно для людей. Во всяком случае в Луховицах очень будут рады. Уже завтра выходим на рейс», - отметил водитель автоколонны из Луховиц Сергей Воронин.

Новые автобусы смогут работать на пригородных и городских маршрутах. Салон оснащен максимальным количеством комфортабельных кресел. Число посадочных мест в автобусах выросло в 1,5 раза – до 42. При этом всего они могут вместить более 80 человек.

Во всех автобусах установлены кондиционеры и видеокамеры. Такой же комплектацией оборудованы учебные модификации. Обе модели автобусов оснащены отечественным двигателем экостандарта «Евро-5».

Автобусы закуплены в лизинг в рамках государственного контракта, заключенного между министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и АО «Сбербанк Лизинг».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал символический старт началу производства автобусов осенью 2019 года.