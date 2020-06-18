РИАМО – 18 июн. В России умерли около 500 медицинских работников с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — сказала глава Росздравнадзора Алла Самойлова.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 561 091 случай инфицирования Covid-19. За весь период пандемии в стране выздоровели 313 963 человека, умерли 7660 человек.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.