РИАМО - 18 июн. Участок площадью более 3 тысяч квадратных метров освободили от самостроя в Молжаниновском районе на севере Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичной Госинспекции по недвижимости.

Самострой выявили по адресу: Ленинградское шоссе, дом 251.

«При отсутствии прав на земельный участок незаконно был установлен шиномонтаж и дополнительные строения – офис по продаже надгробий, хозяйственные и складские постройки, организован пункт сбора цветных металлов», - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Нарушители огородили территорию забором и незаконно использовали городскую землю. За это им выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.

В настоящее время с освобожденного участка вывозят строительный мусор.