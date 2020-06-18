РИАМО - 18 июн. Почти 40 приусадебных участков в трех муниципалитетах Подмосковья остаются затопленными после обильных ливней, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В Подмосковье продолжается ликвидация последствий подтоплений, вызванных обильными осадками в конце весны.

«По состоянию на 12 часов 18 июня в трех муниципальных образованиях (3 СНТ) остаются подтопленными 38 приусадебных участков», - говорится в сообщении.

Всего с 29 мая в 27 муниципальных образованиях Московской области от скоплений воды освободили 1910 приусадебных участков, 160 частных домов, шесть участков дорог и три моста.

В конце мая на Московскую область обрушились рекордные ливни, дожди продолжились и в начале июня. В результате ряд территорий в регионе оказались затоплены.