РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. Подольский «Водоканал» в четверг отключил холодное водоснабжение в домах на улицах Павлика Морозова и Заречно-Набережная в связи с аварией на тепловом пункте, воду планируют включить вечером этого же дня, сообщается на сайте предприятия.

«18 июня в домах, расположенных на улице Павлика Морозова и Заречно-Набережная, отключили холодное водоснабжение в связи с аварией на ТП-116 ОАО «Мособлэнерго». Ремонтные работы ОАО «Мособлэнерго» планирует завершить до 17:00 того же дня, после чего холодное водоснабжение восстановят», - говорится в сообщении.

В случае нарушения сроков жители могут обратиться в диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 8(496)754-00-53.