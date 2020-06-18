РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска художники-граффитисты завершили оформление трансформаторной подстанции на улице Генерала Варенникова, они добавили на одну из стен Георгиевскую ленту и орден «Победа», сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске художники-граффитисты завершили оформление четвертой стены трансформаторной подстанции на улице Генерала Варенникова. Теперь подстанцию украшают два пейзажа, девочка, пускающая мыльные пузыри, и Георгиевская ленточка с высшей военной наградой СССР - орденом «Победа» и надписью «1941-1945».

«Во дворе дома №4 на улице Генерала Варенникова стены трансформаторной подстанции украсили художественные оформления от Сергея Салина и Ильи Демченко @demchenko_365art. Граффити художники выполнили по инициативе жителей и управляющей компании», - говорится в сообщении.