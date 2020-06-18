РИАМО - 18 июн. На предстоящих выходных в Московском регионе ожидается облачная погода с кратковременными дождями и грозами, сильная жара спадет, сообщил РИАМО в четверг дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В субботу столичный регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. Погода будет облачной с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, грозы, местами дожди с грозами будут сильными, возможен град. Ночью плюс 16-18 градусов в Москве, по области - плюс 14-19 градусов. Днем в столице плюс 26-28 градусов, по области – плюс 24-29 градусов», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в субботу ветер будет дуть юго-восточного и северо-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозах ветер ожидается сильный и порывистый. Атмосферное давление начнет постепенно повышаться, но пока останется около нормы – 748 миллиметров ртутного столба.

По словам синоптика, в воскресенье власть над погодой в Московском регионе постепенно перейдет к холодному скандинавскому антициклону.

«Ночью облачно с прояснениями, кратковременные дожди, в начале ночи грозы. Минимальная температура ночью плюс 14-16 градусов в Москве, плюс 12-17 градусов в Подмосковье. Днем переменная облачность без осадков, плюс 21-23 градуса в центре столицы, плюс 19-24 градуса по области», - добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что 21 июня в регионе подует порывистый северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет чуть выше нормы и составит 750 миллиметров ртутного столба.

Первый день новой недели тоже будет солнечным и прохладным, заключил синоптик.