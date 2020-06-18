РИАМО - 18 июн. Городские коммунальные службы Москвы каждые три часа проводят аэрацию воздуха, а также поливают столичные дороги из-за аномальной жары, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

На московских улицах сейчас задействованы все поливальные машины. Также два раза в день проводится мойка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий, а также парковок, тротуаров и дворов.

«В работах ежедневно сейчас задействуется около 43 тысяч сотрудников коммунальных служб и свыше 7 тысяч единиц техники», — подчеркнул Бирюков.

Он обратил внимание на то, что в жару нужен особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или вечером после 17:00 таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней — примерно на 30 сантиметров.

Жаркая погода в Москве в четверг может побить абсолютный максимум для 18 июня, зафиксированный в 1895 году. Прогнозируется сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса.