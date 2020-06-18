РИАМО - 18 июн. «Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столице до утра 19 июня из-за крайне высокой температуры воздуха, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» является третьим уровнем погодной опасности. Он означает погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Москве данный уровень опасности из-за сильной жары с температурой воздуха 30-32 градуса действует до 10:00 пятницы.

Ранее синоптики сообщали, что в четверг в столице температура может побить абсолютный максимум для 18 июня, зафиксированный в 1895 году.