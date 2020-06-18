РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В подмосковном Подольске двое пожарных Андрей Сидоров и Алексей Борисов получили награды за проявленное мужество и отличные навыки при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «Вконтакте».

В четверг в специализированной пожарно-спасательной части подмосковного Реутова прошло торжественное открытие комплекса первой очереди строительства и реконструкции. За проявленное мужество и отличные навыки при ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Подольск ведомственные награды вручили двум сотрудникам Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

«Начальник караула 7-й пожарно-спасательной части 24 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области, лейтенант внутренней службы Андрей Сидоров награжден нагрудным знаком «Лучший работник пожарной охраны». Помощник начальника караула той же части, старший прапорщик внутренней службы Алексей Борисов удостоен нагрудного знака МЧС России «За заслуги», - говорится в сообщении.

Подольский пожарно-спасательный гарнизон поздравил своих коллег с наградами.