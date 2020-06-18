РИАМО - 18 июн. В столице в скором времени откроется новый Московский городской центр пульмонологии, мощности пульмонологической службы в мегаполисе планируют увеличить в полтора раза, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Сергей Собянин в четверг осмотрел новый центр пульмонологии, который будет открыт на Новорублевской улице. Градоначальник поздравил присутствовавших на встрече врачей и всех медработников города с наступающим профессиональным праздником — Днем медицинского работника, который традиционно отмечается в третье воскресенье июня.

«Covid-19 — это опасная и тяжело протекающая пневмония. Поэтому врачи-пульмонологи стали сегодня одними из самых востребованных специалистов. Городская пульмонологическая служба практически в полном составе сейчас мобилизована на лечение больных с коронавирусом. Спасибо им и всем медикам за их героический труд», — сказал Собянин.

Он добавил, что решение о создании городского центра пульмонологии было принято в городе еще до начала пандемии — в 2017 году. Однако теперь его востребованность возросла в разы.

Центр разместится в десятиэтажном медицинском корпусе, построенном в 1988 году. Его площадь составляет 15,2 тысячи квадратных метров, здание находится в лесной зоне поселка Рублево недалеко от пересечения МКАД с Новорижским шоссе.

В новом центре будут вести прием 25 врачей-пульмонологов. Всего будут работать 260 специалистов — 60 врачей, 150 медсестер и 50 прочих сотрудников.

Профильными пациентами центра станут москвичи, страдающие такими заболеваниями как пневмония, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхоэктатическая болезнь, саркоидоз, интерстициальные заболевания.

Одной из главный задач сотрудников центра будет реабилитация и устранение долгосрочных последствий ковидной пневмонии у переболевших граждан.

После открытия Московский городской центр пульмонологии станет структурным подразделением ГКБ № 67 имени Ворохобова. Планируется, что центр примет первых пациентов до конца 2020 года.