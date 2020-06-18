РИАМО - 18 июн. Пивным магазинам, расположенным в многоквартирных домах Подмосковья, снова можно открыть вход со стороны двора, соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы в четверг.
Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, законопроект разработан в целях поддержки малого и среднего бизнеса.
Он пояснил, что в июне Мособлдума приняла закон, запрещающий продажу и распитие пива в магазинах с площадью зала менее 50 квадратных метров. В связи с этим прошлый закон теряет свою актуальность.
«Если мы закон не отменим, то в 2019 году бюджет недополучит 664 миллиона рублей, в 2021 году - 1,3 миллиарда рублей. Потеряют рабочие места 22 тысячи работников отрасли», - заключил Керселян.
Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.
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