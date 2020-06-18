РИАМО - 18 июн. Пивным магазинам, расположенным в многоквартирных домах Подмосковья, снова можно открыть вход со стороны двора, соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы в четверг.

Как пояснил председатель комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка Сергей Керселян, законопроект разработан в целях поддержки малого и среднего бизнеса.

«Предлагается отменить закон Московской области «О внесении изменения в закон Московской области «О розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции в Московской области», принятый 26 декабря 2019 года. Этим законом с 1 июня 2020 года устанавливается запрет розничной продажи пива в помещениях, расположенных в многоквартирных домах, вход в которые организован со стороны двора жилых домов», - сказал Керселян.

Он пояснил, что в июне Мособлдума приняла закон, запрещающий продажу и распитие пива в магазинах с площадью зала менее 50 квадратных метров. В связи с этим прошлый закон теряет свою актуальность.

«Если мы закон не отменим, то в 2019 году бюджет недополучит 664 миллиона рублей, в 2021 году - 1,3 миллиарда рублей. Потеряют рабочие места 22 тысячи работников отрасли», - заключил Керселян.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.