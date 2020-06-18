РИАМО - 18 июн. Переход на единые тарифы коммунальных услуг планируют завершить в течение 1,5 лет в Подмосковье, сообщила председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина.

«В течение ближайших 1,5 лет планируем перейти на единые тарифы, чтобы везде плата отличалась не более чем на 150 рублей», - сказала Пичугина.

Она отметила, что на сегодняшний день такая разница в платеже за коммунальные услуги у соседей достигнута в 39 муниципальных образованиях. Также ведомство намерено работать над снижением коммунальных платежей в селах региона.