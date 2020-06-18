РИАМО – 18 июн. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала, что газированные напитки без содержания сахара могут провоцировать возникновение инсулинорезистентности и сахарного диабета.

Если в составе газированных напитков не указан сахар, значит там содержится сахарозаменитель. Такие продукты также негативно влияют на организм.

«Если кола без сахара или 0 калорий, туда добавляются различные подсластители, фактически сахарозаменители. Они еще более сладкие, чем сахар. Стакан такой колы – это фактически несколько кусков сахара в растворенном виде. Из-за такой концентрации подскакивает инсулин. На перспективу это провоцирует возникновение инсулинорезистентности и сахарного диабета, а также отложение в жировые ткани», - рассказала врач в эфире радио Sputnik.

Эти напитки негативно влияют и на печень и на уровень печеночных ферментов. Также подобные напитки избыточно стимулируют вкусовые рецепторы.