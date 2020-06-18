РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. В городском округе Мытищи на 7 участках региональных дорог провели работы по замене асфальтобетонного покрытия, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Мытищах продолжаются ремонтные работы на местных и региональных дорогах: покрытие заменили на 20 участках общей протяженностью более 12 километров.

«На сегодняшний день работы по замене асфальтобетонного покрытия выполнены на 7 участках региональных дорог, что составляет более 40% от общей площади укладки на региональной сети в округе. Новое покрытие появилось на участке Олимпийского проспекта с 1 по 1,4 километр, на дорогах: Пироговское шоссе — Свиноедово, Пироговское шоссе — ДЭП (улица Центральная в деревне Коргашино), Проезд через деревню Жостово от дома №66 до улицы Окружной в деревне Жостово, Подъезд на 41 километр А-104 Москва — Дмитров — Дубна от Дмитровского шоссе до деревни Лысково, А-104 Москва — Дмитров — Дубна — Семкино от Дмитровского шоссе до улице Красная Нива в деревне Новосельцево и на старом направлении Дмитровского шоссе в деревне Шолохово», - говорится в сообщении.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на следующих региональных дорогах: Олимпийском проспекте от остановки «Рупасово» до остановки «РБК», на дорогах Беляниново — Поведники от поселка Поведники до Осташковсково шоссе в деревне Беляниново, Хлебниково — Рогачево от ДНТ «Природа — Аббакумово» до улицы Батарейная в Лобне, Санаторий Марфино — д/о «Строитель» от остановки «Поселок Марфинского санатория» до СНТ «Марфино» и на старом направлении Дмитровского шоссе в деревне Ларево. В июле планируется приступить к ремонту дороги Осташковское шоссе — Зимино (участок 2) от улицы Труда поселка Мебельной Фабрики до дома №31 в деревне Зимино.

«Всего в рамках текущего ремонта в Мытищах запланировано обновить покрытие на 13 участках региональных дорог длиной свыше 24 километров, 5 из них были включены по результатам голосования на портале «Добродел», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Участки Олимпийского проспекта в Мытищах, старые направления Дмитровского шоссе, дороги Хлебниково — Рогачево и Беляниново — Поведники будут отремонтированы с применением износоустойчивой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Завершить работы в полном объеме запланировано до конца августа.