РИАМО - 18 июн. Рекультивацию мусорного полигона «Царево» возобновили в подмосковном Пушкине, где ранее были обнаружены неизвестные воспламеняющиеся вещества, сказал зампред правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

Инцидент произошел 17 июня, когда при выполнении работ на полигоне появились очаги пламени. Огонь не смогли потушить пенными огнетушителями, поэтому место засыпали грунтом и вызвали соответствующие службы, уточнил Куракин на заседании Мособлдумы.

«Роспотребнадзор вчера ночью работу завершил, взял пробы атмосферного воздуха, но не обнаружил ничего тревожного. Превышения допустимой концентрации вредных веществ ни в одной точке нет. <...> Работы (по рекультивации и перемещению свалочных масс - ред.) возобновлены с сегодняшнего утра. Риска для жизни и здоровья ни для рабочих, ни для жителей не предусматриваем», — сказал Куракин.

Он отметил, что лабораторные пробы для определения состава вещества пока еще не готовы.

Скорее всего, это промышленные отходы, содержащие магний, с меньшей долей вероятности — хлор, резюмировал зампред.