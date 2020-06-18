РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Ветхое здание снесли на улице Первомайской в Балашихе, на его месте появятся детская и спортивная площадки, пешеходные дорожки и парковочные места, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Ветхое строение располагалось возле многоквартирного дома №16 и представляло угрозу для жителей.

«По просьбе жильцов дома на месте демонтированного здания выполнят благоустройство территории. Проект составлен с учетом пожеланий жителей. Работы планируют начать в июле», - говорится в сообщении.

Там установят детскую игровую площадку, обустроят зону со спортивными тренажерами. Также сделают дополнительные парковочные места, проложат пешеходные дорожки, выполнят озеленение.