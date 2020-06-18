РИАМО - 18 июн. Северо-восточный участок Большой кольцевой линии московского метро будет запущен в 2022 году, сейчас на участке завершается проходка тоннелей, сообщил журналистам в четверг заместитель руководителя департамента строительства столицы Сергей Сущенко.

«Проходка полностью завершится в 2021 году, а ввод станций и завершение всех работ - в 2022 году. У нас все работы ведутся в графике, то есть северо-восточный участок БКЛ метро заработает в 2022 году», - сказал Сущенко.

Длина Большой кольцевой линии метро составит 70 километров, на ней будут 31 станция и два электродепо.

БКЛ разгрузит действующие станции внутри кольца, а также Кольцевую линию подземки. Запускают станции на Большом кольце поэтапно.