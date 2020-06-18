РИАМО - 18 июн. Подольск и Богородский городской округ лидируют в Подмосковье по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом, выявлено 53 и 40 случаев соответственно, сообщает оперативный штаб Московской области по ситуации с Covid-2019.

За сутки 33 новых случая выявили в Ленинском округе, 29 – в Красногорске, по 26 – в Коломне, Орехово-Зуеве и Сергиевом Посаде, 24 – в Мытищах, по 20 – в Егорьевске и Рузе, по 18 – в Пушкине, Дмитрове и Серпухове, 17 – в Павловском Посаде и Наро-Фоминске.

По 15 новых случаев инфицирования Covid-2019 зафиксировали в Одинцове, Фрязине и Щелкове, 14 – в Воскресенске, Королеве и Электростали, по 13 в Шатуре и Клину, 12 – в Истре, 10 – в Лыткарине и Кашире, девять – в Ивантеевке. По восемь – в Балашихе, Долгопрудном, Раменском и Химках, по семь – в Жуковском, Котельниках и Лотошине, по шесть – в Дубне, Озерах и Электрогорске.

По пять новых случаев выявлено в Луховицах, Реутове и Солнечногорске, Ступине и Чехове, по четыре – в Дзержинском и Домодедове, по три – в Лобне, Шаховской и Зарайске, по два – во Власихе, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Люберцах, Протвине и Талдоме.

По одному случаю коронавируса выявлено в Красноармейске, Рошале и Серебряных Прудах. Ни одного случая – в Бронницах, Волоколамске, Звездном городке, Можайске, Молодежном, Пущине и Черноголовке.

За все время в Подмосковье выявили 52 083 случая заражения коронавирусом, 20 355 человек выздоровели, 751 – скончался.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.