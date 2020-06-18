РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Генеральный директор компании-подрядчика «Норэнс Групп» Евгений Горбатов обсудил с жителями благоустройство территории у дома №24 на Институтской улице в микрорайоне Салтыковка Балашихи, работы планируют начать в июле текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Во дворе построят детскую и спортивную площадки, обустроят дополнительные парковочные места, проведут озеленение.

«Мы со специалистами и жителями обошли каждое дерево, которое так или иначе будет удалено, обсудили все возможные варианты. Взамен вырубленных будут высажены новые. И самое главное, что сами жители готовы вносить свой личный вклад в благоустройство», - сказал Горбатов.

Он добавил, что работы планируют начать в июле и завершить до 1 октября текущего года.

Для оперативного обсуждения предложений жителей по благоустройству создали группу в соцсети. Они планируют принять участие в посадке деревьев, а также привести фасады гаражей и газораспределительной будки в надлежащее состояние.