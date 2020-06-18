РИАМО - 18 июн. Полномочия по организации мероприятий, предупреждающих и ликвидирующих чрезвычайные ситуации (ЧС) в Подмосковье, передали Главному управлению гражданской защиты Московской области, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Финансовое, материально-техническое и кадровое обеспечение мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС межмуниципального и регионального характера, а также ликвидации их последствий, осуществляет центральный исполнительный орган государственной власти <...>, формируемый правительством Московской области», — заявил руководитель Главного управления гражданской защиты Подмосковья в ранге министра Сергей Самолевский, представляя законопроект.

Ранее данные полномочия осуществлял государственный орган Московской области – управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области.

С 1 апреля 2020 года данное ведомство преобразовано в Главное управление гражданской защиты Московской области.

Законопроект сразу в трех чтениях приняли в четверг депутаты Мособлдумы.