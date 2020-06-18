РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. Жителей подмосковных Люберец пригласили принять участие голосовании по поправкам в Конституцию, оно пройдет с 25 июня по 1 июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С 25 июня по 1 июля пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Подробнее о порядке голосования по поправкам в Конституцию можно узнать на сайте ЦИК или по телефону избирательных комиссий горокруга Люберцы: 8(498) 553-99-72», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с текстом поправок можно на сайте: Конституция2020.рф. С помощью вкладки «Подробнее о поправках» есть возможность отследить изменения, а с помощью вкладки «Полный список поправок» скачать полный текст изменений.

Всего в городском округе Люберцы организованы 167 мест для голосования. Для жителей, которые не могут прийти на участок, организован сервис «Мобильный избиратель». Чтобы им воспользоваться, необходимо подать заявление до 14:00 21 июня на портале госуслуг, в МФЦ или в ТИК по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №190, а с 16 июня также можно подать в участковую комиссию.

С адресами избирательных участков в городском округе Люберцы вы можете ознакомиться по ссылке: https://vk.com/@lyubermedia-adresa-izbiratelnyh-uchastkov.

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