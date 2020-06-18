РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. Сотрудники полиции задержали жителя Ногинска, который украл из квартиры в подмосковной Балашихе мобильный телефон и планшет, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель, у которого из квартиры дома, расположенного на улице Заречной, украли мобильный телефон и планшетный компьютер. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний житель Ногинска. По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Балашихинское» возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.