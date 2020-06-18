РИАМО - 18 июн. Комиссии по делам несовершеннолетних в Подмосковье наделили полномочиями обращаться в суд для возмещения вреда здоровью детей и подростков, соответствующий законопроект приняли в четверг депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проектом закона предлагается наделить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городских округов Московской области полномочием по обращению в суд исковыми заявлениями о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу и компенсации морального вреда», — заявил председатель комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма Олег Рожнов.

Законопроект сразу в трех чтениях приняли большинство депутатов.

Комиссии по делам несовершеннолетних направлены на профилактику безнадзорности и правонарушений среди подростков, а также обеспечение защиты их прав и законных интересов.