РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска начали проводить ямочный ремонт дорог, асфальт залатали уже на трех улицах, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время во дворах многоквартирных домов, обслуживаемых МУП «СЕЗ», проводят ямочный ремонт. Работы выполняют согласно плану, составленному после обследования придомовых территорий», - говорится в сообщении.

На его основании обследования в соответствии с федеральным законодательством провели закупочные процедуры, определили заказчика на выполнение ремонта. В частности, работа завершена по адресам: улица Ленина, №№9, 27; Рощинская, 23; Школьная, 36 и других.

Ранее УК обрезала кустарник во дворах многоквартирных домов в Южном поселке, на улице Западной, проспекте 50-летия Октября.