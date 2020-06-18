РИАМО - 18 июн. Жаркая погода в Москве в четверг может побить абсолютный максимум для 18 июня, зафиксированный в 1895 году, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«До 19 часов 18 июня в городе Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха 30-32 градуса. Абсолютный максимум 18 июня составляет 31,3 градуса, он был зафиксирован в 1895 году», — говорится в сообщении.

17 июня воздух в Москве прогрелся до 31,4 градуса, что стало новым абсолютным максимумом температуры для этого дня. Прежний рекорд — 30,8 градуса — принадлежал 1892 году.

Кроме того, 17 июня стало самым теплым днем в столице с начала этого лета.

По прогнозу синоптиков, в четверг в Московском регионе при переменной облачности местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — около 40%.

Специалисты отметили, что при такой погоде людям с мигренью, артериальной гипертонией и нарушениями сердечного ритма необходимо особо внимательно следить за своим самочувствием.