РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 июн. В Балашихе за минувшие сутки выявили восемь новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в округе составляет 1 466 человек, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

В Подмосковье за сутки зафиксировали 667 новых случаев заражения Covid-19.

«На данный момент в Московской области зарегистрировали 52 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 20 355 человек выписали домой из стационаров, 751 скончался из-за развившихся осложнений. Всего 1 466 случаев заболевания зафиксировано в Балашихе», – говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30. Специалисты могут ответить на все интересующие вопросы.

Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.