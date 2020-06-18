РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 18 июн. В Домодедове за сутки выявили 4 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся в округе с начала эпидемии составляет 1508 человек, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 667 новых случае заражения.

«Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1508 (+4)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 52083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 751 заболевший. Выздоровели и выписались 20355 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.