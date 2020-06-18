РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. Еще 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили на территории городского округа Мытищи за сутки, всего в округе зафиксировали 1 657 инфицированных, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

На территории Московской области за минувшие сутки выявили 667 новых случаев коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 52 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 751 человек. Выздоровели и выписались 20 355 человек. В городском округе Мытищи выявили 1 657 случаев заболевания», - говорится в сообщении.

17 июня количество подтвержденных случаев коронавируса в округе составляло 1 633.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

18 ИЮНЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- Еще 23 человека с коронавирусом умерли в Подмосковье. За весь период пандемии в регионе умер 751 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 7 790 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 667 заболевших. В Москве - 1 040.

- 49 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умер 3 483 человек с Covid-19.