РИАМО - 18 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов призвал жителей Московской области принять активное участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ, так как от мнения каждого гражданина зависит будущее России.

«Я, как гражданин нашей страны, призываю всех прийти на голосование и принять в нем самое активное участие. Дать этому документу (Конституции РФ - ред.) свою личную оценку, потому что развитие государства на многие годы вперед зависит от каждого из нас», — сказал Брынцалов в видеообращении, размещенном на странице «ВКонтакте».

Он добавил, что для него лично крайне важна социальная справедливость.

«Одна из поправок говорит о том, что Российская Федерация гарантирует социальную поддержку граждан, индексацию социальных пособий и отдельных выплат, которые регулируются законами РФ», — пояснил глава областного парламента.

Брынцалов добавил, что изменения в Конституцию продиктованы временем и касаются абсолютно всех сфер жизни.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.