РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 18 июн. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 29 новых случаев Covid-19, за период пандемии в округе зафиксировали 2 628 инфицированных, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.

«В Подмосковье за сутки выявлено 667 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 2 628», - говорится в сообщении.

По состоянию на 17 июня в горокруге насчитывалось 2 599 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Московской области зафиксировано 52 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 751 заболевший. Выздоровели и выписались 20 355 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.