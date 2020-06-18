РИАМО - 18 июн. Депутаты Московской областной думы в четверг приняли сразу в трех чтениях законопроект, которым обязали региональных перевозчиков привести все автобусы к единой цветовой стилистике и размещать на транспорте брендированные логотипы, передает корреспондент РИАМО.

Проект закона разработан в целях установления единого стиля транспортных средств общественного транспорта Московской области, уточнила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«Проектом закона предлагается дополнить статью 14 закона Московской области, <…> устанавливающую требования к транспортным средствам. <...> Они должны соответствовать цветовой гамме кузова, состоящей из основного белого цвета и полос желтого и темно-серого цвета, размещенных по всей длине боковых поверхностей кузова, и иметь фирменное наименование перевозчика», — сказала Кротова.

На автобусах должны размещаться также логотип перевозчика (при наличии такового - ред.) и логотип общественного транспорта Московской области.

«У нас почти 11 тысяч автобусов. На сегодняшний день уже около 90% автобусов имеют такой окрас», — заключила первый зампред.

Кроме того, на транспортных средствах допускается размещение рекламы или иной информации, соответствующей требованиям законодательства РФ. Требования к параметрам, способам и местам размещения будут устанавливаться уполномоченным органом Московской области.

Проект закона предусматривает вступление его в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.