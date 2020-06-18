РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 18 июн. В подмосковных Котельниках за минувшие сутки выявили семь новых случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 280 инфицированных, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

667 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за сутки.

«В городском округе Котельники выявили за сутки семь случаев коронавируса. Всего в округе 280 заболевших», - говорится в сообщении.

В Люберцах за сутки выявили два новых случая коронавируса, всего там зафиксировано 1 753 пациента с Covid-19. В Дзержинском выявили еще четыре случая коронавируса за сутки, в округе число инфицированных достигло 448.

Всего в Московской области зафиксировано 52 083 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 751 заболевший. Выздоровели и выписались 20 355 человек.