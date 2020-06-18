РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В подмосковных Люберцах в первый класс уже зачислили свыше 3,1 тысячи детей, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«Продолжается запись детей в первый класс, на сегодня родители выпускников детских садов текущего года подали 3 161 заявление через региональный портал госуслуг. Пока запись ребенка в школу осуществляется по территориальному признаку», - сказал Ружицкий.

После прохождения электронной процедуры подачи заявления родителям необходимо в течение трех рабочих дней предоставить в учебное заведение оригиналы документов.

«Уже с 1 июля родители смогут записать детей в любое образовательное учреждение при условии наличия в нем свободных мест», - пояснил Ружицкий.

Всю информацию о зачислении детей в первый класс можно найти на сайте школы.