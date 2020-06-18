РИАМО - 18 июн. В Пресненском районе Москвы началось переселение жильцов пятиэтажки в дом в Мукомольном проезде по программе реновации, говорится в сообщении департамента градостроительной политики Москвы.

«Жильцы дома номер 13 на улице Литвина-Седого получили смотровые ордера в дом по программе реновации по адресу: Мукомольный проезд, 2. Сейчас это 133 пятиэтажка, переселение которой идет по программе реновации», – отметил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В ближайшее время в Центральном административном округе начнется переселение на улице Подвойского, дома 12/15 и 18.

В новостройку в Мукомольном проезде заселение по программе реновации началось в ноябре 2019 года. Жильцам предоставляют квартиры с улучшенной отделкой. Во дворе дома расположены детские игровые комплексы, спортивные площадки и места для отдыха.

В Центральном административном округе города Москвы в программу реновации включено 109 домов, подобрано 10 «стартовых» площадок. В Пресненском районе расселению и сносу подлежат 52 жилых дома.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов. Сейчас введено в эксплуатацию 57 корпусов площадью 0,7 миллиона квадратных метров, из них передан под заселение 51 жилой дом. В строительстве и проектировании находятся 172 и 90 объектов соответственно.