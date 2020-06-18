РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В подмосковных Люберцах в четверг состоится онлайн мастер-класс по изобразительному искусству, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В четверг Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 стартует мастер-класс по изобразительному искусству «Лимонадный бум», - говорится в сообщении.

В 15:00 пройдет онлайн-викторина «Здоровый образ жизни». В 19:00 состоится театральный челлендж «Мы артисты».

Мероприятия пройдут по ссылке: https://www.instagram.com/kraskovo_kkc/?hl=ru/.