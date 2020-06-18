РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В Подольске нашли живой разыскиваемую 16-летнюю девушку, пропавшую четыре дня назад в микрорайоне Львовский, сообщается в группе «УМВД России по городскому округу Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Полицейские УМВД России по Подольску разыскивали Анну Ушакову 2003 года рождения, проживающую в микрорайоне Львовский на Магистральной улице. Несовершеннолетней 16 лет, она ушла из дома 14 июня 2020 года и пропала.

«УМВД России по Подольску благодарит всех за помощь. Подросток найден», - говорится в сообщении.