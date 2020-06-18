РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В подмосковном Подольске новый торгово-развлекательный комплекс «Кварц» планируют открыть в конце 2020 года, в городе появится более 300 новых рабочих мест, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Открытие торгово-развлекательного комплекса «Кварц» запланировано на конец 2020 года. Общая площадь объекта составляет более 16 тысяч квадратных метров, она позволит разместить разнообразные торговые точки, начиная от продовольственных и заканчивая развлекательными. Пул арендаторов - федеральные сетевые бренды. Комплекс обеспечит создание более 300 рабочих мест в Подольске», - говорится в сообщении.

На территории ТРК запланирован просторный паркинг на 430 машино-мест. Разрешение на строительство ТРК на Комсомольской улице, дом 24 ООО «Алькор» выдало министерство строительного комплекса Московской области 9 февраля 2018 года, его продлили до 9 января 2021 года.