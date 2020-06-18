РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 июн. Отделения МБУ «МФЦ Мытищи» будут закрыты 24 июня и 1 июля, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищ.

«Уважаемые заявители информируем вас о режиме работы МБУ «МФЦ Мытищи». В связи с проведением военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в ВОВ и Парада Победы 24 июня 2020 года - нерабочий день. В связи с проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ 1 июля - нерабочий день», - говорится в сообщении.

Многофункциональный центр (МФЦ) - это категория бюджетных учреждений в Российской Федерации, которые предоставляют государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.