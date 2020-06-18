РИАМО – 18 июн. Генеральная прокуратура России поручила столичной прокуратуре провести проверку по факту работы ресурсов-клонов сайта голосования по поправкам в Конституцию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Информация о деятельности сайтов-клонов ранее была размещена в СМИ.

«По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер по устранению нарушений, в том числе о блокировке ресурсов и привлечению виновных лиц к ответственности», - говорится в сообщении.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. При этом жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно с 25 июня.

Что нужно знать о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Московском регионе>>