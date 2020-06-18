РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 июн. В подмосковных Люберцах ищут очевидцев ДТП с автобусом, авария произошла на улице Инициативная, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

17 июня примерно в 10:50 водитель автобуса марки «ЛИАЗ», двигаясь в Люберцах по улице Инициативная со стороны улицы Киселевская в сторону улицы Митрофанова в районе дома №7Б, совершил экстренное торможение во избежание ДТП, в результате чего в салоне произошло падение пассажира. В результате ДТП пострадала женщина 1946 года рождения, которая была госпитализирована в больницу Люберец с травмами различной степени тяжести.

«По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося. Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, просим вас сообщить имеющуюся информацию по телефонам: 8(495)501-25-83, 8(495)501-13-49», - говорится в сообщении.