РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 18 июн. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска управляющая компания настроила манометр на тепловом пункте в ходе подготовки к зимнему отопительному сезону, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Работники управления теплоснабжением управляющей организации МУП «СЕЗ» в профилактических целях в летний период проверяют работу манометра, который отвечает за уравновешивание давления на сетях. Такая работа, в частности, завершена на ЦТП-17», - говорится в сообщении.

Ранее специалисты МУП «СЕЗ» на тепловом пункте, который обеспечивает тепловой энергией многоквартирные дома в Больничном проезде, промыли пластины раствором ортофосфорной кислоты, которая образует защитное покрытие от коррозии.