РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 18 июн. В подмосковных Люберцах сотрудники администрации округа устранили навалы бытовых отходов в реке Пехорка, сообщается в группе управления по охране окружающей среды в соцсети «ВКонтакте».

«Навалы твердых бытовых отходов, порубочных остатков в реке Пехорка, которые образовались вблизи улицы Заречной, сегодня (18 июня - ред.) утром были собраны и вывезены сотрудниками администрации горокруга Люберцы», - говорится в сообщении.

Сотрудники администрации планируют регулярно проводить осмотр малых рек и водоемов на предмет скопления бытовых отходов.