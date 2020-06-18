РИАМО - 18 июн. За прошедшие сутки в Подмосковье зафиксировали два случая выпадения детей из окон многоэтажных домов, инциденты произошли в Королеве и Ленинском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

«Из окна квартиры на восьмом этаже в одном из ЖК Ленинского округа выпала полуторагодовалая девочка. Она погибла», — говорится в сообщении.

В Королеве трехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа. Ребенка госпитализировали с травмой головы и множественными ушибами.

По обоим случаям проводятся доследственные проверки. По их итогам будет принято процессуальное решение.

С начала весенне-летнего сезона на территории Московской области зарегистрировали уже семь случаев падения детей из окон.

Родителей призвали не оставлять детей без присмотра в квартире и более внимательно относиться к обеспечению их безопасности.